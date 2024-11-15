AKP vazgeçmiyor

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nden çıkarıldığı açıklanan “etki ajanlığı” maddesiyle ilgili TBMM Genel Kurulu’nda konuşma yaptı.

Tepkiler geri adım attırdı - “Etki ajanlığı” olarak bilinen madde geri çekildi Zengin, “Yeni nesil casusluk suçlarının düzenlemeye ihtiyacı var. Bu konuyla alakalı ihtiyacı görüyoruz, tüm grupların da ehemmiyet verdikleri gibi önümüzdeki hafta gruplarla bir araya gelerek detaylı toplantı yapacağız. Çoğunluk olarak grupların da hemfikir olduğu bu konuya dair düzenlememizi Genel Kural’a getireceğiz. Genel Kurul’da çok kez yaptığımız uzlaşı kamuoyunun dikkatini çekmiyor” dedi. Ankara - Anka

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