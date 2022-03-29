AKP ve MHP seçmeni rahatsız

Metropoll Araştırma Şirketi yeni bir anket yayımlandı.

Ankette seçmene yüksek zamlardan sonra elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyip ödeyemedikleri sordu. Halkın yüzde 18,6’sı ödeyemediğini, yüzde 57’si ise ödeyebildiğini ama çok zorlandığını söyledi. Katılımcıların yüzde 23,9’u ise ödeyebildiklerini söyledi. AKP seçmeninin yüzde 53’ünün, MHP seçmeninin de yüzde 70’inin ödeyemediği ya da öderken çok zorlandığı görüldü. Metropoll Araştırma’nın kurucusu Özer Sencar, “Halkımız için elektrik ve doğalgaz faturalarını ödemenin çok büyük bir sıkıntı kaynağı olduğu anlaşılıyor. Faturalarını ödeyemeyenler giderek artıyor” dedi.

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