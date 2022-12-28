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28 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

AKP’yi boş tencereler sandığa gömecek

28 Aralık 2022, Çarşamba 21:23
DP Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, “Unutmayın rahmetli Süleyman Demirel’in bir büyük lafı vardır. Boş tencerenin götüremeyeceği iktidar yoktur. Sıra AKP’ye gelmiştir” dedi.

Demokrat Parti (DP), enflasyon rakamlarını, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) önünde boş tencereyle protesto etti. Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, “Unutmayın rahmetli Süleyman Demirel’in bir büyük lafı vardır. Boş tencerenin götüremeyeceği iktidar yoktur Sıra AKP’ye gelmiştir. AKP de boşalttığı tencerenin hesabını verecektir. AKP de boş tencereleri alıp gidecektir. Seçim sandığında millet ellerine boş tencereleri verecek, güle güle diyecektir” dedi. “Boş tencere, iktidar götürür” diyen Delikanlı,  “Cuma akşam saat 21:00’de tüm Türkiye’yi, tüm Ankara’yı, tüm Millet İttifakı gönüldaşlarını, Millet İttifakı’ndan umut bekleyenleri, pencerelere boş tencerelerle bekliyorum. AKP’ye ayrılan sürenin sonuna geldik. Boş tencerelerimizle kendilerini hep beraber sandığa gömeceğiz” diye konuştu. 

Millet TÜİK’e inanmıyor

Eskiden devlet bir açıklama yapınca vatandaşın inandığını ancak TÜİK’in devlete güveni bitirdiğini söyleyen Delikanlı, “Yalancı Pinokyo gibiler, burunları uzamış, iki karışa çıkmış. Artık ne derlerse desinler kimse inanmıyor. TÜİK olmuş Türkiye İlüzyon Kurumu, TÜİK olmuş Tayyip Erdoğan’ı Üzmeyen İlüzyon Kurumu. Bakınız 3 Ocak’ta enflasyon rakamlarını açıklayacaklar, yine yalana sığınacaklar. Çünkü emekliye, işçiye, memura zam vakti geldi. Yalan söyleyecekler ki milyonlarca insana az artış yapsınlar. Bu düpedüz milletin cebine elini daldırıp rızkını elinden almaktır” şeklinde konuştu. 

Mutfak yanıyor

Doların bir yılda 7 liradan 19 liraya yükseldiğini, iğneden ipliğe, etten süte, sebzeden meyveye her şeyin fiyatı üçe katlandığını söyleyen Delikanlı, “Mutfaklar yanıyor. Tencerelerde aş değil dert kaynıyor. Sizin tuzunuz kuru. Ama bu boş tencereyi her fırsatta size hatırlatacağız. Evlerimizden de olsa tencereler boş diye haykıracağız. Gürültü çıkaralım ki bizi fark etsinler, hatalarından dönsünler” şeklinde konuştu. 

ANKARA - FATİH KARAGÖZ

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