AKP’yi de vekilliği de bıraktı

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, partisinden ve milletvekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kendisine oy veren seçmene saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ettiğini duyuran Fakıbaba şu açıklamayı yaptı:

“2003 yılında üyesi olduğum AK Parti’de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasî ve ahlakî anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum. AK Parti üyeliğimden ve AK Parti için bana oy veren hemşehrilerime saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur.”

Ankara - Fatih Karagöz