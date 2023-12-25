AKP yoldan çıktı

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, Trabzon, Ordu ve Giresun İl Başkanlıklarını ziyaret ederek teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Gazete Duvar’ın haberine göre Karal, “Daha çok adalet, daha çok özgürlük, daha çok demokrasi, daha çok insan hakları, daha çok hukuk diyerek AK Parti’yi kurmuştuk. Geldiğimiz noktada ülkenin geldiği duruma, ranta, rüşvete hukukçular bile isyan ediyor artık. Ama hiçbir yerden ses yok. Biz böyle bir ortamda siyaset yapmak için ortaya çıktık. Biz doğruluk, adalet, hukuk gibi temel ideallerle siyaset yapıyoruz, AK Parti’yi de bu ideallerle kurmuştuk. Ama maalesef AK Parti, bu ülkede ilk 15 yıl içinde çok büyük hizmetler verdi ama sonra yoldan çıktı. Geçmişte AK Parti’ye yapılan yanlışlar, rövanşizm duygusuyla fazlasıyla yapılıyor. 85 milyonun vergileriyle finanse edilen TRT, sadece 2 partiye çalışıyor. Aslında biz, bize taş atanlara adaletle karşılık vereceğiz duygusuyla bu günlere gelmiş bir topluluk idik” dedi.