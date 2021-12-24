Akreditasyon sansür aracı haline getirildi

SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, devletin gazetecilik mesleğini icra etme hakkını güvence altına alması, mesleğin icrası için gerekli şartları hazırlaması gerekirken, kimi dönemlerde bazı televizyonlara, gazetelere veya gazetecilere akreditasyon uygulayarak gazetecilik mesleğinin icrasını zorlaştırıldığını belirtti.

Karaduman, “Mesleğini yapan gazeteler/gazeteciler arasında ayrım yapılması ve çeşitli yollarla bu mesleğin engellenmesi en başta vatandaşın bilgi edinme hakkının ihlâlidir. Bu anlamda akreditasyon edilmeme uygulamasının genişlediği ve bir sansür aracı haline getirildiği görülmektedir” dedi. Ankara - Ahmet Terzi

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