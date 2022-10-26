Akşener: AKP’nin adayı seçilemeyecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV canlı yayınına katıldı.

Akşener, 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını tarif ederken, “Kapsayıcı olacak, kutuplaştırmayacak, ciddi bir devlet deneyimi olacak, çılgın olmayacak, gece rüya görüp ertesi gün onları hayata geçirmeye çalışmayacak. Bu ülkeyi tekrar demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, yandaş kayırmanın dışına çıkmaya, şeffaflığın önemine inanmış bir arkadaşımız olacak. Ve de kazanacak” diye konuştu. Akşener, “Masayı kuran sayın Kılıçdaroğlu. Hepimizi masanın etrafına davet eden kendisi. Bu masanın cumhurbaşkanı adayını seçeceğini de ilan eden kendisi. Bizde olumlu baktık, yanında durduk. Kaybedersek parlamenter sistem bir daha bu konuşulmayacak. Kararnamelerle yönetilen bir ülke olacak. Erdoğan’ın son seçimi. Bir daha sayın Erdoğan aday olmayacak, olamayacak. Bu anlayış üzerinden dişini sıka sıka duran bir insan topluluğu olacak. Biz biliyoruz ki AK Parti’nin adayı seçilmeyecek. Benim Cumhurbaşkanı adayımızda olmazsa olmaz dediğim özellik kazanması. Bu vasıflara uyan pek çok insan var. Ama kazanmak önemli. Henüz masada o noktaya gelmedik. O gün gelince bakacağız” diye konuştu.

Ankara - Recep Gören