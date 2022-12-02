Akşener: Altılı Masa dağılmaz

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin tartışmalar gündemden düşmezken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, iddiaya göre konuyla ilgili kurmaylarına uyarıda bulundu.

Cumhuriyet’in haberine göre; cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunun altılı masanın gündemine henüz gelmediğini dile getiren Akşener, “Cumhurbaşkanlığı ile ilgili cümle kurmayın” ikazında bulundu ve “Kazanacak aday” vurgusunu bir kez daha yineledi. Akşener, “Kemal Bey’in cumhurbaşkanlığı adaylığının c’si ile ilgili yaptığı bir açıklama yok” ifadelerini kullandı. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Akşener’e yaptığı “Masayı terk et” çağrısı da gündeme geldi. Akşener, altılı masayı dağıtanın asla kendilerinin olmayacağını vurgulayarak “Dağıtmamızı, dağılmasını isteyenler var. Manipülasyona taviz vermeyiz” dedi. Haber Merkezi

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