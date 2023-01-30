Akşener: Amaç üzüm yemek değil, bağcı dövmekmiş

30 Ocak 2023, Pazartesi 17:00
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin Ankara İl Kongresi’nde konuştu.
Independent Türkçe’nin haberine göre Akşener, “Bu kutuplaşmanın, bu gol, pas sözlerinden midem kalkıyor. Böyle bir dilin üzerine benim arkadaşlarım ne yaptılar? Allah razı olsun sizden. Önce hukuk arkadaşlarımız toplandılar. Anayasa metninin dilinin yanlış olduğunu, gol atayım derken sırf gole odaklanıldığı için, yarın kadınların başına başka belaların açılacağı derecede bir hukuk bilgisizliğiyle kötü bir metin hazırlandığını çalıştık. Aynı şekilde DEVA Partisi de çalışmış, metinlerimizi yan yana getirdik, benzer olduğu ortaya çıktı. Sonra CHP’ye gidildi. Yanlışın düzeltildiği önerge AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Bugün sizin karşınızda bütün açıklığıyla şunu söylemek isterim amaç üzüm yemek değil bağcı dövmekmiş” ifadelerini kullandı.
Haber Merkezi
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