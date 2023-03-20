Akşener: Birinci turda kazanırız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir tv'de katıldığı programda, Millet İttifakı'nın Cunhurbaşkanlığını birinci turda kazanacağını söyledi.

Akşener, canlı yayında "Uğur Dündar ile Haftanın Panoraması" programında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinde yaşananlara ilişkin değerlendirmeleri sorulan Akşener, "Cumhurbaşkanı adayımız, aynı zamanda 13. Cumhurbaşkanımız olacağına inandığım Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanına koşu partneri olarak, şu anda daha somut işler yaptıkları bilinen, popülaritesi yüksek Sayın Mansur Yavaş'la Sayın İmamoğlu'nu da koyduk. Biz genel başkanlar ise aynı şekilde cumhurbaşkanı yardımcılığı üzerinden Sayın Kılıçdaroğlu'nun arkasında onu desteklemek üzere bir ve beraber olduğumuzu ilan ettik." diye konuştu. Akşener, cumhurbaşkanı seçimlerini birinci turda kazanabileceklerine inanıp inanmadığı sorusuna, hep birlikte hata ve yanlış yapmamaları halinde, seçmenin ürkütülmediği bir kapsayıcılıkla yüründüğü takdirde birinci turda seçimin alınacağına inandığını aktardı.

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