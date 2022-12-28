Akşener: Birlikte kazanacağız

Gazeteci, yazar Murat Yetkin’e konuşan İyi Parti lideri Meral Akşener, “İmamoğlu’nun kellesi giderken tartışmanın Meral Akşener’in rol çalmasına nasıl evrildiğini anlayamıyorum, şaşırdım kaldım” dedi.

Akşener, şunları söyledi: “Bu bütün muhalifler açısından bir mihenk taşıdır. Çünkü İstanbul Belediyesine kayyım atanması yolunda bir adım atıldı. Terör soruşturması bunun parçasıdır. Diğer belediyelere de sıçrayabileceğine dair bilgi ve değerlendirmem var. Benim gidişin orada muhalefet olarak birlik, beraberlik göstermek içindi. Saygısızlık yapıldı bana.” Akşener, “Masa dağılıyor mu” sorusuna “Niye dağılsın Altılı Masa? Birlikte kazanacağımızı söylüyoruz” cevabını verdi.

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