AKŞENER: Biz demokrasiden yanayız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin haftalık grup toplantısında gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

“Devletimizi adalete yabancı bir iktidar yönetiyor. AK Parti kendisini devlet sanıyor” diyen Akşener, “İktidar algıyı yönettiği için internet sitelerine sipariş haber yaptırmak istiyor. Gerçekleri haykıran sesleri kesmeye çalışıyor. Dezenformasyonla mücadele adı altında istibdat yasasını hayata geçirmekten geri duramıyor. İktidarın beslediği bir avuç şımarık lüks, şatafat içinde gününü gün ediyor. Yandaşlar, haramiler, mafyalar, simsarlar devletin etrafında akbabalar gibi dört dönüyor. Saray danışmanları milletimizin hakkını yiyor. Biz bu harami düzene karşıyız. Bu kirli zihniyete karşıyız. Bu ucube sisteme karşıyız. Biz demokrasiden yanayız. Biz milletimizin taleplerinden yanayız. Dün ‘Muhtar bile olamazsın’ diyenlerin karşısında biz vardık, bugün Ekrem kardeşimizin yanında biz varız. Dün dinozor meraklılarının karşısında biz vardık, bugün ‘Çocukların üşüdüğü yerde hiçbir kalp ısınamaz’ diyenlerin yanında biz varız” şeklinde konuştu.

Ankara - Fatih Karagöz