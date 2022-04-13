Akşener: Kaçsalar da sandık gelecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu.

Millete gelince, ‘sabır’ diyenlerin yandaşa gelince, ‘Al sana bir maaş daha’ dediğini söyleyen Akşener, “Türkiye, bu kafayla daha fazla yönetilemez. Türkiye, bu ciddiyetsizliğe, bu iş bilmezliğe, daha fazla esir edilemez. Türkiye, Bay Kriz ve ucube sistemini, daha fazla taşıyamaz. Bu kadar basit. Milletimiz ve memleketimiz için seçim, artık bir tercih değil, bir mecburiyettir. Ama kimse endişeye kapılmasın. Türkiye’nin, çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Onlar elbette seçimi 2023’e bırakmak için ellerinden geleni yapacak. Türlü suni gündemlerle, bizleri oyalamaya çalışacak. Kendilerine göre yasa değiştirip, kaçınılmaz olandan kaçmaya çalışacak. Varsın kaçmaya çalışsınlar. Az kaldı. Er ya da geç, o sandık milletimizin önüne gelecek” ifadelerini kullandı.

Ankara - Fatih Karagöz