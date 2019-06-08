İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Mitili değil, ama postu İstanbul’a seriyorum. İstanbul’da millî iradeyi gasbedenlere, bu aziz millet elbette bir ceza kesecek. Bu cezanın tereddüde mahal vermeyecek bir aralıkta olması lâzım. Bugün benim üçüncü ilçem, 39 ilçeyi bu şekilde dolaşacağım” dedi.

Akşener, Zeytinburnu, Güngören, Bağcılar ve Esenler’de İYİ Parti seçim çadırlarını ziyaret etti, esnafla buluştu. Zeytinburnu seçim çadırında konuşma yapan Akşener, 31 Mart seçim sürecinde rakip partileri tarafından çirkin ve kötü bir dil kullanıldığını söyledi. Ortaya konulan dil yanlıştı Akşener, “CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi seçmenlerine ‘illet’ dendi, ‘zillet’ dendi, ‘terörist’ dendi ve sonuç itibarıyla adayların resimleri yerine liderlerin resimlerinin asıldığı, adayların projeleri yerine, Cumhurbaşkanının, Sayın Erdoğan’ın meydan meydan gezip kendini anlattığı bir seçim geçirdik” ifadelerini kullandı. Bağcılar Meydanı’nda da CHP ve İYİ Parti’nin seçim çadırlarını ziyaret eden Akşener, burada bir vatandaşın üye kaydını yaptı. Meral Akşener, burada yaptığı açıklamada ise “Ben hayretler içerisindeyim. Sayın Erdoğan’ın çevresinde onu çok sevdiğini iddia eden kişilerin, ona en büyük kötülüğü ettiğine şahidim, inanıyorum. AK Parti’nin sisteminin bozulması için elinden gelen gayreti gösteren bir güruh var. Bu nedir? 31 Mart’a giderken o ortaya konulan dil” değerlendirmesini yaptı.

Okunma Sayısı: 106

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.