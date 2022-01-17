Akşener: Müstakbel muhalefet konuşmuş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Aydın’daki toplu açılış töreninde söylediği “Tüm sıkıntıları biz çözeriz” sözlerini manşet yapan bir gazetenin kupürünü paylaştı. Akşener, paylaşımına, “Müstakbel muhalefet partisi genel başkanı konuşmuş. Ne diyelim, Allah tamamına erdirsin” notunu düştü.

Ankara - Anka

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