Akşener: Rabia’yı öksüz mü bırakıyorsun?

İYİ Parti lideri Meral Akşener, dünkü grup toplantısında, “Hayırdır Sayın Erdoğan, Rabia’yı öksüz mü bırakıyorsun?” dedi.

Akşener, iktidarın Mısır yönetimiyle yakınlaşma çabaları olduğunu belirterek “Mısır’la inatlaşma olmasaydı, Doğu Akdeniz konusunda, emin olun, elimiz daha da güçlü olabilirdi... Sayın Erdoğan? Sayın Erdoğan; Zikzaklarının bedelini, Türkiye’ye ödetemezsin. Madem bu noktaya gelecektiniz, Türkiye’ye bunca kaybı niye yaşattınız?” diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm dış politikayı, şahsî kankalıklarına endekslediğine dikkat çeken Akşener, “Suriye ile ilişkiler bu zeminde yürüdü. Rusya’yla, ABD’yle, hatta bir dönem Almanya ve İtalya’yla ilişkiler hep aynı kafayla yürütüldü. Mısırla olan ilişkilerimiz de aynı zihniyetin kurbanı oldu. Mursi’ye ‘kankam’ dedi, Sisi’ye tavır aldı, büyükelçi çekti, iş dünyamızın, milyar dolarlık ticareti ve yatırımları, heba olup gitti. Doğu Akdeniz meselesindeki kilit rolü hesaba katılmadan, Mursi ile olan arkadaşlık her şeyin önüne geçti. Ve gelinen noktada, birçok Müslüman ülke gibi Mısır da Doğu Akdeniz meselesinde Yunanistan’dan yana saf tuttu. Kala kala elimizde ne kaldı? Dört parmakla yapılan Rabia işareti kaldı” şeklinde konuştu.

Ankara - Recep Gören