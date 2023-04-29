Akşener: Savaşa gitmiyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Pendik Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına katıldı.

Cumhur İttifakı’na yönelik eleştirileri sırasında kalabalık arasından tepki gösterenleri uyaran Akşener, “Biz savaşa gitmiyoruz ki. Biz seçime gidiyoruz. Kazanacağımız bir seçime gidiyoruz. Biz demokrasiyi tam ve kamil uygulayacak bir sistemi getirmek üzere milletimizle beraber yol yürüyoruz” dedi. Akşener, liyakatin öne çıktığı, demokrasinin, hukukun üstünlüğünün tam ve kamil uygulandığı, gençlerin “Artık bu ülkede yaşayamam, nefes alamıyorum” demediği bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceklerini kaydetti. AA

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