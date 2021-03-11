Akşener: Seni kadınlara ve Allah’a şikâyet ediyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu haftaki grup konuşmasında ailesi ve hakkındaki iddialar ile Türkiye’de kadına yönelik şiddete geniş çapta yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “Bu ülkedeki her kadının namusunun şerefinin garantisi sensin” diyerek seslenen Akşener, “Ama sen destek verdin. Trollerin destek verdi. Bugün olmazsa Allah’ın önünde hesaplaşacağız sizlerle. Bir kadına bu manada namusu şerefi üzerine iftira atmanın Kur’an-ı Kerim’de hangi ayetlerle lanetlendiğini biliyorsun. Seni Allah’a şikâyet ediyorum sayın Erdoğan. Ölüm olsa da sonunda mücadele etmezsem namerdim. Öldürülsem de tek kişi kalsam da bu mücadeleden dönersem namussuzum, şerefsizim. Bu da Müslüman bir Türk kadınının yeminidir” diye konuştu. “Geçen hafta, ‘Fosforlu Meral’ diye bir tag çalışması yapıldı. Ama bu tag’ın nereden geldiğini, niçin geldiğini 5 yıl evvel yol yürüdüğümüz arkadaşlarımız bilirler” diyen Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli ile 5 yıl önce gittiği Konya’da üst kurul delegelerini çağırarak kendisine burada ‘Fosforlu Cevriye’ dediğini anlattı. Akşener, “Konyalı iki çok genç üst kurul üyesi, bunu tam da kastedildiği manada “Fahişe” olarak algıladılar ve ağlayarak bana geldiler” diye konuştu