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16 EKİM 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Aldatmacaya alet olmayacağız

16 Ekim 2024, Çarşamba 00:45
DP GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL, “AKP’NİN ‘YALANCI ÇOBAN HİKAYESİ’NE DÖNÜŞMÜŞ YENİ ANAYASA ALDATMACASI-KANDIRMACASINA TARAF VE ALET OLMAYACAĞIZ!” DEDİ.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, hükümetin yeni anayasa konusundaki amacının Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olmasının yolunu açmak olduğunu söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tilkinin 40 hesabı var, 40’ı da kümes üzerine misali Erdoğan’ın da hesabı aynı” diyen Uysal, “Mesele ne Darbe Anayasası, ne Türkiye’nin güvenliği; tek amacı yeniden aday olmanın yolunu açmak veya büyük mütefekkir/müçtehit Uçum’un tabiriyle ‘Erdoğan’ın tecrübelerinden bir 5 yıl daha yararlanılması” dedi.

O ne yaparsa mübah!

‘Yeni Anayasa’ kandırmacası bir yem; ne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milleti ile problemi olanlar varsa onların deyim yerindeyse ensesine bir parmak bal çalıyor” diyen Uysal, “Şimdi de güya bölgesel güvenlik makyajlı bir söylemle dün muhalefeti ‘teröristlerle işbirliği yapıyorlar’ diye itham ederken şimdi tekrar seçilmenin yolunu açmak için mindere çekiyorlar! Zaten Türkiye’de PKK ile işbirliği yapma imtiyazı Erdoğan’da; o yaparsa her yol mübah! Demokrat Parti olarak tavrımız net; AKP’nin ‘yalancı çoban hikayesi’ne dönüşmüş yeni anayasa aldatmacası-kandırmacasına taraf ve alet olmayacağız!” şeklinde konuştu.

MEHMET KARA - ANKARA

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