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13 AĞUSTOS 2023 PAZAR - YIL: 54

Aldığımız borçtan daha fazla faiz ödüyoruz

13 Ağustos 2023, Pazar
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, “Ülke olarak aldığımız borçtan daha fazla faiz ödüyoruz, iç kamu borcu alanında. Devletler iflas etmez ama devletlerin sıkıntısını vatandaş çeker” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, İzmir Foça’da; “Ülke olarak aldığımız borçtan daha fazla faiz ödüyoruz, iç kamu borcu alanında. Devletler iflas etmez ama devletlerin sıkıntısını vatandaş çeker. Bu seçimlerden sonra çok daha fazlasını yaşayacağız” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar ise “Yerel seçim süreci var. Önümüzde halkın yaralarını sarmak için iktidarın yarattığı bu kaotik ortamı bir nebze de olsa sonlandırmak için bir büyük imkan daha var” dedi.

ÖNEMLİ BİR SEÇİM VAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu şu değerlendirmeleri yaptı “Çok önemli bir seçim geçirdik. Şimdi de önümüzde yine çok önemli bir seçim var. ‘Allah kimseyi gördüğünden geri bırakmasın’ diye bir söz var. Bu iktidar döneminde, bu millet; gördüğünden geri kaldı. Her alanda. Demokraside gördüğümüzden geri kaldık. Adalette geri kaldık, adalet anlayışında. Ekonomide çok geri kaldık. Kültür alanında geri kaldık. Anadolu insanının gururu, geçim sıkıntısını şimdilik örtüyor. Ama yarın nasıl olacak, zorlanacağız, göreceğiz. Daha fazla ortaya çıkmasını dilemiyorum ama çok sıkıntılı günler geçirdiğimiz çok ortada. Dolayısıyla bizlerin bu sorumlulukla hareket etmesi lazım.   Sayın Cumhurbaşkanı, yürütme erkinde tek kişidir. Bu hafta içinde, dedi ki, Kırmızı çizgilerimiz istihdam ve büyümedir.’ Ekonomide bu kadar zorluklar yaşayan bir ülkenin Cumhurbaşkanı’nın bunu söylememesi gerekir. Vatandaşın da kırmızı çizgileri var. Vatandaşın kırmızı çizgisi de Erdoğan oluyor gittikçe. Bir yıldan fazla bir zaman oldu, biz; ülke olarak aldığımız borçtan daha fazla faiz ödüyoruz, iç kamu borcu alanında. Bu ne anlama gelir? İflas anlamına gelir. Devletler iflas etmez ama devletlerin sıkıntısını vatandaş çeker. Bu seçimlerden sonra çok daha fazlasını yaşayacağız.

Bu iktidarın bir politikası var, seçime kadar idare etmek; ekonomi politikası seçime kadar idare etmek. Kimse ne olduğunu anlayamıyor. Ekonomi bu durumdayken, bir anlamda Türkiye ekonomide küme düşmüşken; bu sorumluluğu çok daha fazla düşünmek zorundayız.”

İzmir - anka

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