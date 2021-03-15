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16 MART 2021 SALI - YIL: 52

Aldıkları vergi asgarî ücretin onda biri

15 Mart 2021, Pazartesi 16:00
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bağlar İlçe Kongresi’nde konuştu.

Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ekonomi paketine tepki gösterdi: “850 bin esnafa vergi muafiyeti diyorlar. Ortalama olarak bir esnaftan aldıkları vergi 275 TL. Asgari ücretin onda biri. Esnaftan aldıkları yıllık 275 liradan vazgeçiyorlar, bunu da en önemli reform diye açıklıyorlar. Sağ olsunlar” dedi. “Reformun manşeti bu: 850 bin esnaftan vergi almayacağız. Bu 850 bin esnaf kim ve ne kadar vergi ödüyorlar diye arkadaşlarımız baktı” diyen Babacan, şu şekilde devam etti: “850 bin esnafımız basit usulle defter tutan esnafımız. Bunlarda toplam vergi tahsilatı bütçede 234 milyon. 234 milyonu 850 bine bölün; esnaf başına 275 lira. Yılda 275 lira. Vergi alamayacağız dedikleri esnaf var ya; zaten bir yılda ortalama vergi, bir asgari ücretin onda biri. 275 lira. Vergi almayacağız dedikleri rakam, o rakam.”

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