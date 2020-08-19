FOX TV’de Çalar Saat programına katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi.

Türkiye’nin dış ticarette açık verdiğini söyleyen Karamollaoğlu, “Biz neden sürekli dış ticarette açık veriyoruz? Neden dış borçlarımızı ödeyemez hale geldik? Ben geçen hafta Türkiye’nin maratoryum noktasına geldiğini söylemiştim. Artık alenen iflâs ilânında bulunacaklar, ödeyemiyorlar. İşsizlik almış başını gidiyor, fiyatları zirve yapmış, doları tutamıyorsunuz hazinede para kalmadı 200 milyar doları harcadınız tam takır olduk borç ne demek borçlu hazine. Böyle bir ortamda Türkiye’nin ekonomik problemlerini çözdüğünüzü yok efendim kendi kaynaklarımızın yeterli olduğunu söylemek sadece bir algı operasyon yapmaktır” ifadelerini kullandı.

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