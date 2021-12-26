Ali Babacan: Soros para getirse onu da törenle karşılar

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Faiz arttırın diyenler Soros’çu” yönündeki sözlerine Erdoğan’ın milyarder iş insanı George Soros ile çekilmiş fotoğrafı üzerinden tepki gösterdi.

Babacan, “Mesele Soros moros değil. Mesele haftanın düşmanı panosu. Bu haftanın düşmanı demek ki Soros’muş (…) Birleşik Arap Emirlikleri için düşman demiyor muydu? Bunlar 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün destekçisi demiyorlar mıydı? Sonra geçen veliaht prens geldi, devlet töreniyle karşıladı. Nasıl Birleşik Arap Emirlikleri ‘para getireceğim’ deyince devlet töreni düzenlediyse hiç şaşırmam bu Soros, ‘ben bir miktar para getiririm’ desin onu da güzel bir törenle karşılar. İşte siz ülkenin ekonomisini zayıflatırsanız böyle boynunuz bükük olur” dedi. Ankara - Anka

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