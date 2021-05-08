Allah da vatandaş da razı olmaz

DP Lideri Uysal, “İntiharları, iflÂsları dert edineceğine AKP iktidarı azledilen eski Çalışma Bakanı’na ‘ballı maaşla’ yönetim kurulu üyeliği ayarlama telÂşında! Buna ne Allah razı olur, ne de vatandaşlarımız!” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Bakanlar üzerinden AKP’ye eleştirilerde bulundu.

Uysal, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın ENAG’a suç duyurusunda bulunduğunu söylemesi hakkında “Devlete güven ve itibar kaybettiriyorlar” dedi. Uysal, “Ne günlere kaldık! TC Devleti’nin aynı zamanda hakem kuruluş olması gereken TÜİK, adeta Türkiye İllüzyon Kurumuna dönüştü; verilerine itibar eden kimse kalmadı. Şimdi demokratik toplumun unsuru olarak veri doğruluğunu sivil insiyatifle açıklayan ENAG’ı (Enflasyon Araştırma Grubu) şikâyet edecekmiş. Bir devlet nasıl güven ve itibar kaybeder, her gün bir bakanın tevil götürmez zırvalıkları ile bunu yaşıyoruz. Önce Sağlık ve Millî Eğitim Bakanlarının Çin açıklaması, şimdi de çiçeği burnunda yeni Maliye Bakanımız Lütfi Elvan’ın ‘ENAG ile ilgili şuç duyurusu’ açıklaması” ifadelerini kullandı.

‘Dörtnala’ felâkete gidiyor

“AKP’de karargâh düşünce, savruluş daha da hızlandı” diyen Uysal, şunları söyledi: “Açıkta suçüstü yakalanan Ticaret Bakanı Pekcan’a soruşturma açamayan AKP iktidarı, şimdi İBB Başkanı İmamoğlu’na ‘türbede elleri arkada yürüyor’ diye inceleme başlatmış, izah edemiyor. Bunlardan daha önemlisi; ülke her anlamda ‘Dörtnala’ felâkete gidiyor! AKP’nin Sistematik Çöküş Programı neticesinde salgından ekonomiye, eğitimden yargıya tüm alanlarda öngörülmez olumsuz sonuçlara gebe memleket! İntiharları, iflâsları dert edineceğine AKP iktidarı azledilen eski Çalışma Bakanı’na ‘ballı maaşla’ yönetim kurulu üyeliği ayarlama telâşında! Buna ne Allah razı olur, ne de vatandaşlarımız!”

RECEP GÖREN - ANKARA