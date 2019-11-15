Altay: Damatlar diplomasisine tanık olundu

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, dış politika ve ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi.

Altay, Türkiye-ABD ilişkisinin, egemen eşit ülkeler kapsamında bir ilişki olmadığını öne sürerek, “Türkiye-ABD ilişkisi damatlar ve kayınpederler arası bir ilişkiye indirgendi. Bu devlet ve diplomasi adabıyla bağdaşmaz” dedi. Erdoğan ve Trump’ın açıklamasından, iki ülkenin ortak gündeminin olmadığının anlaşıldığını, herkesin kendi gündemini tekrarladığını anlatan Altay, perde önünde görülenin, perde arkasında konuşulanı yansıtmadığını savundu. Altay, bunun bir dilek ve temenniler beyannamesi olduğunu ileri sürerek, “Türkiye-ABD ilişkisinde zoraki bir aile fotoğrafı verildi, damatlar diplomasisine tanık olundu, şahsi çıkarlarını önceleyen liderlerin arkadaşlığı pozu verildi” diye konuştu.

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