Altılı masa 14 Kasım’da toplanacak

Altılı Masa’nın ikinci tur toplantılarının ikincisi, DEVA Partisi’nde yapılacak.

DEVA Partisi’nden yapılan açıklamaya göre; altı siyasi partinin genel başkanı, 14 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 12:00’de, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde bir araya gelecek. Millet İttifakı’nı oluşturan Altılı Masa’nın Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem vaadiyle 13 Şubat 2022 tarihinde başlattığı görüşmelerin ilk tur çalışmaları, Saadet Partisi ev sahipliğinde 21 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmıştı. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu Altılı Masa’nın ikinci tur görüşmelerinin ilki ise 2 Ekim’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde yapılmıştı. Ankara - Anka

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