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30 EYLÜL 2022 CUMA - YIL: 53

Altılı Masa’da çatlak ses çıkartmayın

29 Eylül 2022, Perşembe 19:05
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Ankara’da ziyaret ettiği bir hal esnafı, “Siyasetten ziyade memleket meselesi olarak ne olur bu Altılı Masa’da bir çatlak ses çıkartmayın. Bu memleketi bir düzeltin artık el birliği ile” dedi.

Akşener, “Bizim o masada yamuğumuz olmaz. Bana dediğiniz gibi herkese de söyleyin bunu. Altılı Masa için söylemiyorum; siyasetçilere, herkes için söylüyorum” karşılığını verdi. Meral Akşener, esnaf ziyaretlerine dün Ankara’daki sebze ve balık halleri ile Başkent İlçeler Terminali’nde devam etti. Akşener’in “İşleriniz nasıl” diye sorduğu bir hal esnafı, “Fiyatlar biraz yüksek. Maliyetlerimiz yüksek; nakliyelerimiz, ürünlerin ham maddesinin maliyetleri. Bunlar bize ekstra bir fiyat getiriyor” dedi. Diğer bir esnaf ise doğal gaz faturasını Akşener’e göstererek, “2 bin lira. Su 500, elektrik bin… Geçinemez olduk” diye dert yandı. Başka bir hal esnafı, Akşener’e, “Sabahtan beri işi gücü bırakmışız sizi bekliyoruz. İnşallah geleceksiniz. Canla, gönülle sizleri istiyoruz, değişiklik iyidir” dedi.

Ankara - anka

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