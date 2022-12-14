'Altılı Masa’da doğru çok aday var'

AKP’de uzun yıllar siyaset yaptıktan sonra muhalefet kanadına, İYİ Parti’ye geçen Ahmet Eşref Fakıbaba, seçimler için iddialı konuştu, pişmanlığının olmadığını söyledi.

'Millet İttifakı kazanır'

İYİ Parti’ye geçen Fakıbaba: Hayalim, adaletin hâkim olduğu bir Türkiye

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili Fakıbaba, “Doğru adayı bulacağız. Türkiye’de doğru aday, Altılı Masa’da doğru aday çok var. Gözümü kapattığım zaman, samimi, dürüst, adaletli, demokrat, geçmişi pırıl pırıl olan Altılı Masa’da liderler var, Türkiye’de de var” dedi.

Gazete Duvar’ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesi için AK Parti’deyken oy isteyen Fakıbaba, “Sistemin yanlış olduğunu şahsen gördüm ve yanıldık” dedi. Pişman olduğu bir şeyin bulunmadığını, AK Parti içerisinde rahatsızlığını dile getirmesine rağmen “kâle alınmadığını” anlatan Fakıbaba seçimler için de iddialı konuştu, büyük bir sürpriz yapacaklarını söyledi.

Haber Merkezi