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18 EYLÜL 2022 PAZAR - YIL: 53

Altılı Masa dağılmaz

18 Eylül 2022, Pazar
Demokrat Parti Teşkilat İşleri Başkanı Ahmet Uyanık, “Altılı masa dağılmaz, aksine daha da güçlenir. Çok köklü bir parti de altılı masaya katılmak istiyor. 6’lı masa, yedi olur beş olmaz” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Demokrat Parti (DP) Teşkilat İşleri Başkanı Ahmet Uyanık, “Altılı Masa dağılmaz, aksine daha da güçlenir. Bir takım kulisler alıyoruz; çok köklü bir parti de altılı masaya katılmak istiyor. 6’lı Masa, yedi olur beş olmaz” dedi. Ankara Masası Gündem programına katılan Uyanık, CHP, İYİ Parti, DP, SP, Deva ve Gelecek Partisinden oluşan 6’lı masayla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, aynı idealleri paylaşmayan, yönetmeliği, tüzüğü, ilkesi, misyonu farklı siyasi partilerin aynı masada buluştuğuna dikkati çekti. Uyanık, “6’lı Masa’nın niye bir araya geldiğini AKP’nin düşünmesi lazım. AKP’nin kendi kötü yönetiminden geldi. Uyguladığınız sistemden dolayı geldi. Bu ucube sistemden dolayı geldi. Bu ucube sistemden kurtulmamız lazım. Tek adama dayalı olamayız. Dünyada böyle bir şey yok. Türk sistemiymiş, nereden çıkardınız Türk sistemini? Sistem gitmiyor, gitmedi de” diye konuştu.

6’LI MASA CUMHUR İTTİFAKI’NIN AKLINI ALDI

DP’li Uyanık, 6’lı Masa’nın rüştünü ispat ettiğini ifade ederek, “6’lı masa, yedi olur beş olmaz. Ben de bazı görüşmeler yapıyorum, talepte bulunan başka siyasi partiler var. Hem de geçmişi derinliklere inen siyasi partiler. Öyle bugün, dün, evvelki gün kurulan partiler falan değil. Burada bir isim söylemek istemiyorum. Yedi, sekiz olabilir hatta artabilir. Eğer istesin 6’lı masa, yedi, sekiz olur. Ancak 6’lı masanın genişleme stratejisi şimdilik bekletiliyor” dedi. “Durun bakalım bekleyin diyorlar” ifadesini kullanan Uyanık “6’lı Masa iktidarın aklını aldı. İktidardan başka Cumhur İttifakı’nın da diyelim. Diğer ekipler, destek verenlerin de aklını aldı. Diğer iki partinin de aklını aldı. Cumhurbaşkanlığı vasfına haiz Tayyip beyin karşısına kimi çıkarırsanız çıkarın seçim, sandık hırsızlığı olmazsa Tayyip bey kaybeder” şeklinde konuştu.

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