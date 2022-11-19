DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayını çalışmaların tamamlanmasının ardından açıklayacağına vurgu yaparak, “Altılı Masa Erdoğan’ın korkulu rüyası haline geldi” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, KRT TV’de Savaş Kerimoğlu’nun sunduğu Ana Haber’in konuğu oldu. Babacan, “Altılı Masa Sayın Erdoğan’ın korkulu rüyası haline geldi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilki gerçekleştirip altı parti beraberce tüm politikalarda uzlaşarak seçimden sonra ülkeyi nasıl yöneteceğimizi ve neler yapacağımızı seçimden önce kararlaştırarak seçime doğru gidiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı olacak ortak adayımızla beraber iktidarı devralıp ülkeyi yöneteceğiz. Biz cumhurbaşkanı adayına karar vermek için oturmuyoruz. Cumhurbaşkanı adayımızı çalışmalarımız bittikten sonra açıklayacağız. Geçiş sürecinin yol haritasını bitireceğiz. Seçimlerden sonra kurulacak hükûmetin programını bitireceğiz. Ondan sonra ortak adayı konuşmaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Sizin teklifiniz nerede?

“Türkiye’de ilk defa altı parti tam bir mutabakat içerisinde anayasa teklifi hazırladı” diyen Babacan, şunları söyledi: “28 Kasım’da da Türkiye’ye bunu duyuruyoruz. Biz üretiyoruz ama öbür tarafta bir üretim yok. Sayın Erdoğan’a, Sayın Bahçeli’ye soruyorum: Sizin yeni anayasa teklifiniz nerede? 2 yıl önce açıkladınız. Haydi, ortaya koyun bakalım bir şeyler. Yeni, komple anayasayı bırakın bir iki maddelik değişiklik için kıvranıyorlar. Altı partiden herhangi birisinin parlamenter sistemin altına imza attıktan sonra dönüp dolaşıp gidip de şu andaki hükûmetin peşinden koşacak hali yok. Böyle bir şey işin tabiatında yok. Sayın Erdoğan bazı partilerin teşkilatlarına ve tabanlarına hitap etmeye çalışıyor.”

Ankara - Anka

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Kumar masasında hiç olmadık

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İYİ Parti’ye yönelik “Temenni ederiz ki bir dönüşüm yapmak suretiyle, gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir” sözlerine cevap verdi.

Akşener, “Çizgisinde hiç kırıklık olmayan; dün neyi savunduysa, bugün de aynı şeyi kararlılıkla savunan, aynı fikri savunan bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla milletimizin geleceğinin heba edildiği, ortaya sürüldüğü bir kumar masasında hiç olmadık. Bundan sonra da olmayız” dedi. Erdoğan’ın seçime dair derin bir endişe içerisinde olduğunu söyleyen Akşener, “Dolayısıyla da her sabah kalktığında bu endişenin çözümü için adımlar atmaya kalkıştı. Ona gayret ediyor. Geçen hafta HDP ile son derece neşeli, kakara kikiri görüntülü bir fotoğraf verdiler. Bir görüşme yaptılar. Birincisi bu. Daha sonra biliyorsunuz, tutuklu sanık olan Selahattin Demirtaş; hem özel helikopter, hem özel jetle ailesini görmeye gönderildi, gitti. Böyle bir resim burada duruyor” ifadelerini kullandı.

Ankara - Recep Gören

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Çıktığımız yolda kararlılıkla yürüyoruz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Karamollaoğlu, “Millet İttifakı olarak 6 siyasi parti ile çıktığımız yolda kararlılıkla yürüyoruz. 8. ayını geride bıraktığımız bu süreçte karşılıklı gösterilen dikkat ve rikkat, seçime kadar olan süreç ve seçimin ardından yaşayacağımız dönem için topluma güven ve umut vermektedir. Birçok stres testinden birlikte başarıyla geçtik, yol haritamız ortaya çıktı, yapacaklarımızın alt yapısı da neredeyse bitti; emin olun, şimdi işimiz 8 ay öncesine göre çok daha kolay. Önümüzdeki süreçte; kişiler üzerinden siyaset yapanlar dahi, ilkeler üzerinden siyaset yapmanın gereğini ve faydasını anlayacaklardır diye ümit ediyorum” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanının 6’lı masanın belirleyeceği isim olacağını söyleyen Karamollaoğlu, “Meselelerimizi bir bütün olarak mecburiyetinde olduğumuzu biliyor ve buna göre politikalarımızı belirliyoruz” diye konuştu.

Ankara - Ahmet Terzi

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Millet İttifakı arayı açıyor

MAK Danışmanlık’ın Kasım 2022 seçim anketi sonuçları açıklandı. Ankete göre, AKP yüzde 32.3, CHP yüzde 24.4, İyi Parti yüzde 15.5. Cumhur ittifakının oyu 38.8’de kalırken, Millet İttifakının oyu 44.5 oldu. MAK danışmanlığın Kasım ayı seçim anketi 1-8 Kasım tarihleri arasında seçmen / nüfus dağılımına uygun 5750 kişiyle görüşülüp yüz yüze anket tekniği uygulanarak yapıldı.

Anketteki, “Cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan olarak açıklandı. Millet ittifakının adayı halen açıklanmadı. Bugün itibariyle sayın Erdoğan’a ve rakibine oy verme davranışın ne olur” sorusuna Erdoğan’ın rakibi kim olursa ona oy veririm oranı yüzde 44, rakibi kim olursa olsun oyumu Erdoğan’a veririm diyenlerin oranı ise yüzde 34 oldu. “Kendinizi Millet İttifakına mı, yoksa Cumhur ittifakına mı yakın hissediyorsunuz?” sorusuna Millet ittifakı yüzde 42, cumhur ittifakı diyenlerin oranı ise yüzde 40 olurken, kendisini hiçbir ittifakına yakın hissetmeyenlerin oranı yüzde 14 oldu. Yüzde 7’lik bir kesimde kararsız olduğunu söyledi.

Ankara - Fatih Karagöz