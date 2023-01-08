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9 OCAK 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

Altılı masada milletvekilliği liste hazırlığı

08 Ocak 2023, Pazar 19:00
Altılı masa Gelecek Partisi ev sahipliğindeki 10’uncu buluşmada Cumhurbaşkanı adaylığı dışında milletvekili seçim listeleri konusunda da çalışma kararı aldı.

Muhalefet kulislerinden edinilen bilgiye göre, Altılı masada yer alan partiler büyük oranda seçimlere kendi partileri logosu altında girecek.

BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre her parti, en az 41 ilde seçime girebilmek için yeterliliklerini tamamlayacak, daha sonra belirlenen aday listeleri ile seçime dahil olacak. Alınan karara göre, parti yöneticileri, ilçe ilçe aday listesi belirlenmesi için koordinasyon içerisinde çalışacak. Kurmaylar, ilçe ilçe çalışarak her partiye uygun adayları belirleyecek.

Haber Merkezi

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