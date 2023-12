Altıntaş: İktidar hayvancılığı bitiriyor

Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Et ve Süt Kurumu tarafından ucuz et satışı yapabilmek amacıyla canlı hayvan ithal edileceği yönündeki haberleri eleştirerek, “İktidar hayvancılığımızı bitiriyor. Et fiyatlarının ucuzlaması için ihlat çare değildir. Kendi kaynaklarımızı kullanmalı, üreticimizi desteklemeliyiz” dedi.

Pahalılığın sebebinin stokçuluk değil, yanlış politikalar olduğunu da ifade eden DP’li Altıntaş, “Et ile sütü birbirinden ayıramayız. Ana olmadan dana olmaz. Süt yoksa et de yoktur. Hayvancılık bir bütündür. Son günlerde yem maliyetlerindeki artışla süt üretiminde de ciddi bir sıkıntı yaşanmaya başlamıştır. Süt fiyatında artış olmazsa, üreticiler süt ineklerini yine kesime göndermek zorunda kalacaktır. Hayvancılık sektörümüz için alarm zilleri çalmaktadır. Çok acil ve doğru ciddi bir hayvan sayımı yapılmalıdır. (...) 2022’de sadece 34 milyar dolar tarım ürünü ihracatı yapabilmişiz. Konya kadar ülkenin elde ettiği tarımsal gelirin ancak üçte birini elde edebiliyoruz. Bu durum, 21 yıllık AKP iktidarının ayıbıdır” dedi. İstanbul - Seyhan Şentürk

