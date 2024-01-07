DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Anayasa Mahkemesi’ni hedef alan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum tepki göstererek, “Cumhurbaşkanı bu ‘pervasız, cüretkar ve hukuk tanımaz’ danışmanını bir an önce görevden almalıdır!” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yeneroğlu, Yargıtay’ın ikinci kez Anayasa Mahkemesi’nin kararını tanımaması, herhangi bir hukuksuzluğun çok ötesinde hukuk devletine karşı bir kalkışma hareketi oluduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanı başdanışmanının Anayasa’yı tanımayan ve Anayasa’yı korumakla mükellef Anayasa Mahkemesi’ni hedef alan söylemleri de bu girişimi teşviktir” diye yazdı. Yeneroğlu Anayasa yok sayılamaz. Anayasa Mahkemesi’nin kararları kutsal metinler değildir, elbette eleştirilebilir. Dikkat edilmesi gereken ise karardan ve eleştiri amacından öteye geçerek kararı vereni eleştirmenin, suçlamanın veya hizaya getirmeye çalışmanın kimseye fayda sağlamayacağıdır” dedi. Ankara - Adnan Solmaz

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