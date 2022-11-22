Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Rabia işareti bile yapamaz hale geldiniz; Sisi ile arayı düzelteceğiz diye...” sözleriyle Erdoğan’ın Sisi ile biraraya gelmesini eleştirdi.

‘Ar damarı olmuş kâr damarı!’ diyen Uysal, AKP için her şey Halife Ömer’den rivayet edilen Cahiliye döneminin ‘helvadan put yapıp acıkınca yemeleri’ gibi… Hiçbir kutsalları yok, varsa yoksa günübirlik menfaat! Ayrıca apaçık dişi olan deveye erkek diyecek aklı/vicdanı kararmış olanların varlığını da unutmamak lazım! 300 sene ömrümüz yok ki AKP’nin deneme-yanılma metodu ile doğruları bulmasına tahammül edelim!” ifadelerini kullandı.

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