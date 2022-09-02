Arınç: Hukukî süreç başlatılmalı

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Sedat Peker’in rüşvet iddialarında bulunmasının ardından, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “AK Parti bu değildir! AK Parti, organize suç örgütlerine, nüfuz tüccarlarına ve illegal çıkar odaklarına karşı her daim kamu vicdanının bekçisi olmayı kendine görev edinmiştir. Bugün de yapılması gereken nettir. Kapsamlı bir hukukî süreç başlatılmalı ve iktidarı kendilerine zırh edinerek yasadışı işlere tevessül eden her kim var ise adalete teslim edilmelidir” dedi.

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