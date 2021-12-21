Artık faize faiz denilmeyecek

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TL mevduatlara kur farkı garantisini “Faize faiz denilmeyecek artık! Bu böyle biline dönemi çoktan ilan edilmişti!” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TL mevduatlara kur farkı garantisi getirdiklerini duyurması üzerine açıklamalarda bulundu. Uysal, insanların döviz kurlarında neyin yaşandığını sorduğunu belirterek, “İcatta sınır yok; Sopalı ekonomi yönetim ve şantaj/tehdit modeli ilan edildi, TL’ye döviz garantisi verildi! Eyy Türk milleti Yörük sırtından kurban kesiliyor! Aleni ahmaklıklarda gizli hikmet aramayın” dedi. Sosyal medya hesabından “Teşbihte hata olmaz; Soyduğu insanlara kendini alkışlatmayı beceren bir ‘hırsız’ ancak tebrik edilir. Hem soyulanları hem soyanı tebrik ediyorum” diyen Gültekin Uysal, “Ayrıca faize faiz denilmeyecek artık! Bu böyle biline dönemi çoktan ilân edilmişti!” ifadelerini kullandı.

Riyakarlığın daniskası

Uysal hesabında şunları yazdı: “Tayyip Erdoğan gitmedikçe Türk Milletine huzur yok! Ekonomi okur-yazarlığı olmayan birinin tezi varsa bu da benim tezim! Menderes kim, Özal kim, siz kimsiniz! İşinize geldi mi bir cephane, işinize gelmedi mi ‘bizden önce kim ne yaptı’ diye yok varsayma! Riyakârlığın daniskası.” Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, rezerv konusunda “benim dönemimde 135 milyar dolara kadar çıkardık. Sonra bir düşüş oldu, ama ben yoktum, cumhurbaşkanıydım” diyerek temel stratejisini ortaya koyduğunu da ifade eden Uysal, “Kabak, AKP’nin başına patlayacak!” dedi.

RECEP GÖREN - ANKARA