İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tunceli’de konuştu.

İmamoğlu şunları söyledi: “Sorunların çözümü olma gayretinde sonsuz bir nefer olacağım. Aynen, ‘2023 seçimlerinde nefer olacağım’ dediğim ve yaptığım gibi. Bundan sonra da nefer olmaya devam edeceğim. Biz, çünkü kaybedemeyiz. Kaybettiğimiz her seçim ülkemizin bir başka 5 yılını bizden alıp götürüyor. Biz, artık kaybedemeyiz. Ama İstanbul’u da kaybetmeyeceğiz. Onu söyleyeyim. İstanbul’u da kaybetmeyeceğiz. Göreceksiniz. Ama memleketin bundan sonraki seçimlerini de kaybetmeyeceğiz. Bakın, kararlı bir söz söylüyorum: Artık kaybetmek yok. İstanbul’u da kaybetmek yok. Diğer büyük şehirleri de kaybetmek yok. Türkiye’nin seçimlerini de kaybetmek yok.”

Tunceli - Anka