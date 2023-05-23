Arzuladığın ikbali tek adamdan mı devşireceksin?

ATA ittifakının adayı Sinan Oğan ikinci tur seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıkladı.

Sinan Oğan’ın adaylığı için imza veren eski Ülkü Ocakları Başkanı ve eski MHP Milletvekili Atila Kaya da Oğan’ın kararını eleştirdi. Kaya, “Ben, ‘cehennemin kapılarını kapayasın’ diye imza vermiştim; “cehenneme odun taşıyasın” diye değil! Arzuladığın ikbali ‘tek adam’ın iradesinden devşirebileceğini umuyorsan; eklemlenmeye çalıştığın geleneği hiç tanıyamamışsın demektir” ifadelerine yer verdi. MHP’nin eski Milletvekili Yusuf Halaçoğlu da Oğan’a tepki gösterdi. Halaçoğlu, “Değerli arkadaşlar! Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, samimi olarak milliyetçi diyerek Sinan Oğan beye sizlerden imza istirham etmiştim. Sağolun birçoğunuz destek verdiniz. Ancak maalesef söylediklerinin ve vaatlerinin tam aksi bir karar aldı ve hepimizi hayal kırıklığına uğrattı. Böyle bir sonucu öngöremediğim için siz imza verenlerden özür diliyorum” ifadelerini kullandı. İstanbul - Seyhan Şentürk

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