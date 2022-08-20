Asgari ücret yeniden güncellensin

Zeytinburnu’nda yurttaşlara hitap eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidara çağrıda bulunarak, “En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olsun. Asgari ücret de yeniden güncellensin” dedi.h

Akşener, İstanbul’daki bazı ilçelerde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Akşener, Küçükçekmece Cennet Mahallesi’nde esnafı ziyaret etti. Burada, esnafın hatırını soran Akşener, girdiği dükkanlardan alışveriş yaptı, yanına gelen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. En düşük emekli maaşının 3 bin 500 lira olduğunu belirten Akşener, “Halbuki biz dedik ki en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olsun. Asgari ücret de yeniden güncellensin. Soruyorum, bu dükkanların içinde asgari ücretle çalışanlara. Evi kira olanın geçinmesi mümkün mü? 3 bin liralık kiralar olmuş 6 bin lira.’’ şeklinde konuştu. AA

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