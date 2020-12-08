Asgarî ücretin üçte biri devlete

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Türk-İş’in Ekim ayında yayınladığı raporunda dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2.482 TL olduğunu hatırlattı.

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının yani yoksulluk sınırının 8.086 TL olduğunun açıklandığını da ifade eden Karaduman, “Bugün asgarî ücretle işçi çalıştıran bir işverene bir işçinin maliyeti 3.458 TL’dir. İşçinin eline geçen rakam ise 2.324 TL’dir. Aradaki 1.134 TL’lik fark ise vergi ve sosyal güvenlik kesintileridir” diye konuştu. Karaduman, “Uzun yıllardır ülkemizde asgarî ücret açlık sınırının altında belirlenmektedir. Bu da yetmezmiş gibi asgarî ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmaktadır. “Gelire göre vergi tahsil edilmelidir, vergi tahsilinde adalet sağlanmalıdır. Tekrar ifade ediyoruz; Asgarî ücretten vergi alınmamalıdır” dedi. Ankara – Ahmet Terzi

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