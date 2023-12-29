Asgarî vicdanla belirlenen ücret kabul edilemez

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Merkez Yönetim Kurulu, milyonlarca çalışan ve onların ailelerinin beklediği asgari ücret zammının yine hayat pahalılığının altında kaldığı, “vatandaşımızı enflasyona ezdiremeyeceğiz” tekerlemelerinin hemen sonrasında dağın fare doğurduğunu açıkladı.

Bu ücretle geçinilir mi? Ücretin ne olduğu değil alım gücü esas olduğu belirtilerek, “Daha asgari ücret açıklandıktan birkaç saat sonra dahi marketlerde hummalı bir etiket değiştirme faaliyetleri başlamıştır. Yani enflasyon sabit tutulmadıkça ya da enflasyon artışına göre yeterli sıklıkta ücret iyileştirilmesi yapılmadıkça, yeterli bir asgari ücreti tespit etmek mümkün değildir. TÜİK’e göre %65 civarında gerçekte ise üç haneli oranlarda seyreden enflasyon ücretli çalışanları, emeklileri, yoksulları ezip geçmektedir” denildi. Yapılan açıklamada, ülke genelinde kira ortalamasının 10 bin TL’ye ulaşmışken 17 bin liralık ücretle milyonlarca insanın nasıl geçineceği büyük bir kriz sorusu olarak orta yerde durduğu ifade edildi. İstanbul - Seyhan Şentürk Asgari ücret 17 bin 2 lira olarak açıklandı, 700 lirası asgari ücret desteği - TÜRK-İŞ: Talebimiz 18 bin liraydı, yılda 2 kere olsun

Yeni Türkiye Yüzyılı: TÜİK’e göre kazanıp ENAG’a göre harcamak...

Okunma Sayısı: 192

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.