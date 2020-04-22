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23 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Asıl devlet içinde devlet, tek adam rejimidir

22 Nisan 2020, Çarşamba 00:01
ASIL DEVLET İÇİNDE DEVLET, SUÇU VE SUÇLUYU KANUNA GÖRE DEĞİL, KENDİ İNANÇ VE İHTİYACINA GÖRE TANIMLAYAN, TEK BİR ADAMDAN BAŞKA GÜÇ TANIMAYAN SİYASAL ANLAYIŞTIR.

Harcayan, hesap vermeyen

DP Genel Başkanı Uysal:  “İşine yarayan yasayı (12 Eylül Seçim Yasası) sahiplenip işine yaramayanı delik deşik eden, eş dost istihdamı için kurum ihdas eden, milletin vergisini canı istediği gibi harcayan, ama hesap vermeyen anlayıştır paralel devlet.”

Böyle muhafazakar olunmaz

“Muhafazakâr demokrat olduğu iddiası ile iktidara gelen AKP Genel Başkanı bir tek ayrıştırıcı ve düşmanca dilini ‘muhafaza’ ediyor, ki böyle muhafazakâr olunmaz. Demokratlığa hiç girmiyorum bile!”

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Asıl devlet içinde devlet tek adam rejimidir

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP’li belediyelerin paralel yapılanma olarak gösterilmesini eleştirerek, “Tek bir adamdan başka güç tanımayan bir siyasal anlayıştır aslında ‘devlet içinde devlet’ olan” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı bazı belediyelerin yaptığı yardımlara “şov” diyerek suçlamasına tepki göstererek, “AKP Genel Başkanı Erdoğan, vatandaşa yardım etmeye uğraşan muhalif partilerin yönettiği belediyeleri şov yapmakla suçlarken bir taraftan da bu yardımları FETÖ ve PKK teşebbüsleri ile bir tuttu” dedi. Resmî twitter hesabından açıklamalarda bulunan Uysal, “Muhafazakâr demokrat’ olduğu iddiası ile iktidara gelen AKP Genel Başkanı bir tek ayrıştırıcı ve düşmanca dilini “muhafaza” ediyor, ki böyle muhafazakâr olunmaz. Demokratlığa hiç girmiyorum bile! Geçtiğimiz günlerde AKP Genel Başkanı, tıpkı kendisinin ifade ettiği gibi “evinde tencere kaynamadığı için gözü yaşlı, kalbi kırık, yüreği daralmış her bir vatandaşımızın vebali” üzere vatandaşa yardım edenleri ‘devlet içinde devlet” kurmakla itham etmişti” diye yazdı.

Hesap vermeyen bir anlayış

Daha hafta sonu ‘nasıl Erdoğan’dan daha sert/afili cevap verebilirim’ diye düşünen, gayret eden bir parti yetkilisi de bu belediyelerin faaliyetleri için ‘paralel devlet’ yakıştırması yaptı” diyen Uysal şunları söyledi: “Anayasa’nın amir hükümleri dururken ‘takmıyorum’ diyebilen, işine yarayan yasayı (12 Eylül Seçim Yasası) sahiplenip, işine yaramayanı delik deşik eden, kamu ihale mevzuatına, pek tabi birçok mevzuata uymayan, kişiye özel kanun çıkaran, eş dost istihdam etmek için kurum ihdas eden, devletin güçlerini, araçlarını partinin siyasal amaçları için seferber eden, milletin vergisini canı istediği gibi harcayan, ama hesap vermeyen, suçu, suçluyu kanuna göre değil kendi inanç ve ihtiyacına göre tanımlayan, tek bir adamdan başka güç tanımayan bir siyasal anlayıştır aslında ‘devlet içinde devlet’ olan. Tam da budur işte ‘paralel devlet’ olan!”

HABER: FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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