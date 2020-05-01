Asıl itibar, demokrasi seviyesiyle ölçülür

01 Mayıs 2020, Cuma 18:33
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yaptığı yazılı açıklamada ülkemizin gündeminde öne çıkan konuları içeren haftalık bir değerlendirmede bulundu.
Uysal’ın açıklamasının bir kısmı şu şekilde: “AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın açıklamalarına göre ülkemiz, Cumhurbaşkanlığı anteti ile 55 ülkeye yardım ulaştırmıştır. Bu yardımlardan sonuncusu ise iki gün evvel ABD’ye gönderilmiştir. Anladığımız kadarıyla iktidar küresel bir itibar peşine düşmüştür. Elbette küresel bir illetle boğuşulurken ülkelerin birbirlerine yardım etmelerini anlıyor ve faydalı görüyoruz. Ancak, kendi vatandaşımız yardıma muhtaçken bu yardım çalışmalarını çok da anlamlı bulmuyoruz. Ayrıca unutulmaması gereken bir noktayı da hatırlatmakta faydalı görmekteyiz. Bugün birçok ülkenin aksine bu tıbbi gereçleri organizasyon kabiliyetimizle üretebiliyor olmamız takdire şayandır. Ancak önünde sonunda bu salgının biteceğini, katma değerli mal ve hizmet üretmenin, yüksek teknolojili üretim yapmanın yeniden asıl itibar haline geleceğini, ne kadar maskeye sahip olduğunuzun değil demokratik seviyenizin, adli ve ekonomik rezervlerinizin nazara alınacağını unutmamak gerekmektedir.”
Ankara – Fatih Karagöz
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