DP GENEL BAŞKANI UYSAL: DEĞİŞİME İHTİYAÇ DUYAN, REFAH, ADALET VE DEMOKRASİ ARAYAN MİLYONLARIN DESTEĞİ İLE ÜMİTVARIZ.

MEHMET KARA - ANKARA

HAK VE HÜRRİYET

“bizim davamız, demokrat gelenek özelinde 77 yıldır süren, ancak insanlık tarihi kadar eski hak ve hürriyet davasıdır. Demokrasi, adalet ve hürriyet davası asla bitmeyecek ve şüphesiz milletimiz topyekûn galip gelecektir.”

KİM KAZANDI?

“Erdoğan kirli ve eşit rekabet imkanı olmayan bir seçimi sayısal olarak kazandı, siyasal olarak kaybetti. Bu, ‘kazandık’ diyenlerin kaybettiği, kaybettiği zannedilen Millet İttifakının kazandığı bir seçimdir.”

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Asıl kazanç, demokrasi için birlikteliğimiz

DP Genel Başkanı Uysal “Asıl kazanç, tüm farklılıklara rağmen ortak irade koyduğumuz Millet İttifakı ile omuz omuza Türkiye için çalışabilme, eskisi gibi bir lokma ekmeği bölüşebilme iradesidir” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. 28 Mayıs’ta ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi sonucunun, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileyen Uysal, “Çok partili siyasi hayata geçtiğimiz günden bugüne kadar hiç görülmemiş şekilde kamunun imkan ve araçlarının ‘bir siyasi parti lehine’ hareket ettiği ve bir ‘tek parti iktidarı’nın varlığını kanıtlayan seçim dönemini geride bıraktık. Bir tarafta iktidar ve iktidarın tüm imkanları, dahası iktidarın yedeğine aldığı birçok kirli güç unsuru, diğer tarafta ise yıllardır süren hukuksuzluk, haksızlık ve yolsuzluklara karşı kısıtlı imkanlar ve seçmenin samimi desteğinin rekabetine tanık olduk. Aslında iktidarın sahip olduğu imkanları düşündüğümüzde siyasette ‘haksız rekabetin’ en kesif örneği ile karşılaştık “dedi.

Mücadele ettik

Uysal açıklamasında, “Kamu kaynakları ile yani oyunu almadıkları, bunun için de ‘terörist’, ‘hain’, ‘dinsiz’ ve ‘bayraksız’ ilan ettikleri insanların da vergileri ile satın aldırılan medya gruplarının, devletin medya organı olması gereken TRT ve Anadolu Ajansı’nın iktidar lehine propaganda yapması, yargı ve kolluk güçlerinin iktidar aleyhine oluşabilecek her eyleme ‘taraflı’ müdahalesi ile adil olmayan bir kampanya döneminde mücadele ettik. Üstüne üstlük ‘operasyonel kiralama’ mantığı ile makamların ve birtakım imtiyazların ‘siyasi bir teşvik primi’ olarak sunulduğu, buna mukabil birtakım siyasi kişiliklerin iddia ve amaçlarını ‘bu teşvike prim vererek saf değiştirdiği’ bir süreçten geçtik” değerlendirmesinde bulundu.

Siyasal olarak kaybettiler

Uysal şunları söyledi: “Şüphesiz; verdiğimiz ve kıymetli seçmenlerimizin ve teşkilatlarımızın verdiği mücadele takdire şayandır. Bu vesileyle ‘tek bir şüphe ya da soru işareti olmadan’ çıktığımız bu yolda, ellerinde bulunan imkan ve şartların ötesinde bir feraset ve dirayetle yaptığı çalışmalardan ötürü başta Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere Millet İttifakı’nın tüm siyasi partilerine ve tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnandığımız değerlere karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmanın huzuru içindeyim. Bilmenizi isterim ki geride bıraktığımız 2 yılı aşkın zamanda bizler için asıl kazanç; zerrece menfaat, şahsi ikbal kaygısı olmaksızın verilmiş mücadele, dökülmüş terdir. Asıl kazanç, tüm farklılıklara rağmen ortak irade koyduğumuz diğer partilerle, Millet İttifakı ile omuz omuza Türkiye için çalışabilme, eskisi gibi bir lokma ekmeği bölüşebilme iradesidir. Bilinmesi gerekir ki Erdoğan kirli ve eşit rekabet imkanı olmayan bir seçimi sayısal olarak kazanmış, siyasal olarak kaybetmiştir. Bizim için ise kazancın başlangıcı burasıdır. Bu, ‘seçim kazandık’ diyenlerin kaybettiği, kaybettiği zannedilen Millet İttifakı ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazandığı bir seçimdir. Elbet bir gün tarih hükmünü icra edecektir.”

Demokrasi elbet galip gelecek

Türk siyasi tarihinin en adaletsiz seçimini geride bıraktığını da söyleyen Gültekin Uysal, “Buna karşın Türkiye’de değişime ihtiyaç duyan, refah, adalet ve demokrasi arayan, bu değerlerin bilincinde olan ve artı değer yaratan milyonlarca insanın desteği ile ümitvar olduk. Dokuzuncu Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız merhum Süleyman Demirel’in izah ettiği gibi; ‘siyaset ancak dava bittiğinde biter.’ Bizim dava bildiğimiz, milletimizin sofrasındaki bir lokma ekmeği iki yapmaktan öte bir şeydir. Bizim davamız, demokrat gelenek özelinde kurumsal olarak 77 yıldır süren ancak insanlık tarihi kadar eski hak ve hürriyet davasıdır. Bizim kavgamız baskı ile korku ile kavga iledir. Eminim ki milletimizin demokrasi, adalet ve hürriyet davası asla bitmeyecek ve şüphesiz milletimiz topyekûn galip gelecektir” şeklinde konuştu.