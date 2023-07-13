Asıl sorun çifte standart

DEVA Partisi Hukuk Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, “Asıl sorun Sayın Adalet Bakanı’nın kardeşine şefkat gösteren yargı teşkilatının yüzbinlere aynı şefkati göstermemesidir” dedi.

Mehmet Kara - ANKARA

DEVA Partisi Hukuk Adalet Politikaları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un kardeşi Yahya Tunç’un, ByLock’ta bin 454 kaydı, Bank Asya’da hesapları olduğu ve Tunç’a ‘etkin pişmanlıktan’ yararlandığı için ceza verilmediği haberlerinin doğru olduğunu belirterek, “Ancak bu karar etkin pişmanlıktan faydalandığı için değil, ortada bir suç olmadığı için verilmeliydi” dedi. Asıl sorunun, aynı hukuki uygulamanın ve kararların ülkemizdeki yüzbinlere aynı şekilde uygulanmaması ve benzer durumda olan insanların en az 6 yıl 3 ay hapis cezası alması olduğunu ifade eden Yeneroğlu, “Sayın Adalet Bakanı’nın kardeşine şefkat gösteren yargı teşkilatının yüzbinlere aynı şefkati göstermemesidir. Halbuki asıl uygulanması gereken adalettir!” değerlendirmesinde bulundu.

Yeter ki adalete dönülsün

Sosyal paylaşım hesabından açıklamalarda bulunan Yeneroğlu, “Yıllardır verdiğimiz mücadelede somut bir suç işlemeyen ve örgüt kastıyla hareket etmeyen insanların; derneğe gitti, bankada hesap açtı, şifreli uygulamadan suç olmayan içeriklerle mesajlaştı diye ağır cezalarla cezalandırılmasına karşı çıktık. Bu eylemler gündelik hayatın akışında gerçekleştirilen eylemlerdir. Bu nedenle ceza alan pek çok hükümlü aslında suç olmayan eylemler nedeniyle ceza almıştır. Suçun maddi ve manevi unsuru olmadan kişilere cezalar verilmiştir” dedi. Yeneroğlu paylaşımında, “Çok haksızlıklar yaşandı, acıların tarifi yok ama acıları sonlandırmak mümkün. Yeter ki adalete dönülsün! Unutulmamalı ki paralel yapılarla ve suç örgütleriyle mücadele ancak adalet ile yürütüldüğü takdirde başarılı olur!” ifadelerini kullandı.