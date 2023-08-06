Asıl zamlar yerel seçimden sonra

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan Tercan’da konuştu. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Emeklinin durumunu biliyorsunuz. Ne diyorlar? ‘Emekliye zammı yıl sonunda vereceğiz’; yani, ‘ocak ayında vereceğiz’ diyorlar. Ne demektir, ‘ocak ayında vereceğiz, asıl zammı ocaktan sonra yapacağız, şimdi durumu idare ediyoruz; parça parça zam yapıyoruz. Ama ocaktan sonra göreceksiniz yağmur gibi gelecek’ diyorlar. Sakın unutmayın. Ocaktan sonra, yani belediye başkanları seçimi süreci gelecek, belediye başkanları seçiminden sonra asıl zammı o zaman göreceksiniz. Asıl mağduriyeti o zaman göreceksiniz. Vatandaşın ümüğünü nasıl sıktıklarını o zaman göreceksiniz.” Erzincan - Anka

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