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13 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

Askeri yardım yarışı yerine ateşkesi sağlayın

12 Ekim 2023, Perşembe 17:00
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM’de haftalık değerlendirme toplantısında İsrail ve Filistin arasında altı gündür süregelen çatışmalar hakkında konuştu.

İki ülke arasındaki sorunun çözümü için diyalog yolunu işaret eden Babacan, sivillere yönelik saldırıların hangi taraftan gelirse gelsin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

DEVA lideri, yıllardır zulüm gören Filistin halkının haklılığını işaret ederek, uluslararası kamuoyunun ateşkes için bir an önce harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Babacan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: “BM başta olmak üzere uluslararası kamuoyu, çatışma konusuna eğilmeli, bizden sizden demeden, taraflara askeri yardım sağlama yarışına girmeden öncelikle ateşkesin sağlanması ve kalıcı barış için taraf olmalıdır. İslam İşbirliği Teşkilatı toplanmalıdır. İktidarın ilk altı günde çatışmalarla ilgili ortaya koyduğu tutumu ve diyalog çağrılarını olumlu buluyorum. İtidalle hareket etmekten vazgeçilmemeli.”

Haber Merkezi

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