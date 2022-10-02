Aspirin verip duruyorlar

Demokrat Parti Sözcüsü Dr. Neslihan Çevik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şapkadan tavşan çıkarmasını bekleyenlerin hüsrana uğradığını belirterek, “Kanser olmuş bir ekonomiye AKP hükümeti bir hemşire misali ateş ölçüp, aspirin verip duruyor. Ama iyileşme sağlanamıyor” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Dr. Neslihan Çevik, seçim sathına girilmişken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şapkadan tavşan çıkarmasını bekleyenlerin hüsrana uğradığını belirterek, “Çünkü açıklanan müjdeler AKP Hükümeti’nin pansuman ekonomisi konusunda ısrarlı olduğunu gösteriyor. Yani kanser olmuş bir ekonomiye AKP hükümeti bir hemşire misali ateş ölçüp, aspirin verip duruyor. Ama iyileşme sağlanamıyor” dedi. Haftalık değerlendirme açıklamasında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Çevik, “Türkiye bugün 100 Dolar ihracat yapabilmek için 70 Dolar ithalat yapmak zorunda. Yani milli ve yerli üretimde de dışa bağımlıyız. Üstelik, ihracatımızın büyük bir kısmı Avrupa Birliği ile olduğu ve parite 97 olduğu için ticaret başına da 3 Dolar kayıp yaşıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal yardımları arttırmak yerine muhtaçları azaltsaydınız

“Sosyal yardım yapmakla övüneceğinize yardıma muhtaçların sayısını azaltsaydınız keşke” diyen Neslihan Çevik, Sosyal yardım yapmak ile övüneceğinize, keşke 20 yıllık iktidar iktidarınız boyunca sosyal “yardıma muhtaç olan insanların sayısını yüzde 50, hatta yüzde 70 düşürdük” diyebilseydiniz. İşte bu gerçekten bir başarı olurdu. Bir ülkenin ekonomik durumunun parametresi köprüden geçen araç sayısı olamaz. Bu büyük projeler kendilerine davetiyeli ihale verilen bir avuç müteahhit için gayet iyi ama ya vatandaş için ne anlama geliyor? 10.000 araba geçince, vatandaş akşam eve gittiğinde sofraya iki tas yemek koyabilecek mi, çocuğuna süt alabilecek mi, okul kıyafeti, ayağına ayakkabı alabilecek mi? Elbette ki hayır!” şeklinde konuştu.

Pansuman ekonomisi

Açıklamasında AKP iktidarının sürekli olarak “pansuman ekonomisi” ile konsolidasyonu sağlamaya çalıştığını vurgulayan Çevik, “Ancak bu morallemeler hiçbir bir işe yaramaz. Kimsenin şüphesi olmasın ki “6’lı masanın adayı cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacak”. Bizim amacımız bu seçimi yüzde 55’ler ile yüzde 60’lar ile kazanmak ve Meclis çoğunluğunu alarak milletimizi güven ve refah içinde yaşayacakları aydınlık bir geleceğe kavuşturabilmektir” diye konuştu.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA