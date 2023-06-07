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7 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Atalay derhal bırakılmalı

07 Haziran 2023, Çarşamba
Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay’ın tahliye edilmemesine siyasetten tepki gelirken, “Derhal serbest bırakın” çağrısı yaptılar.

MEHMET KARA - ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,seçilmiş milletvekilinin hukuksuzca, hakkında karar olmadan hapiste tutmanın, sadece onu değil ona oy veren insanları da tutuklamak olduğunu belirterek, “Can Atalay’ı derhal serbest bırakın” dedi. Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Salih Uzun ise, milletvekili seçildiği ve mazbatasını aldığı halde hâlâ tahliye edilmemiş olması sadece Can Atalay’ın hakkının gaspı olmadığını belirterek, “Üstelik sadece onun ve Türkiye İşçi Partisi’nin meselesi de değildir. Bu hukuksuzluk tüm Türkiye’nin ve tümüyle siyaset kurumunun öncelikli meselesi olmalıdır. Yargıtay bu hukuksuzluğa derhal son vermelidir. Anayasanın apaçık ihlali karşısında, madem bu kadar edilgeniz, madem hiçbir şey yap(a)mıyoruz(!!) bari tüm muhalefet, Can Atalay’ı Meclis Başkan adayı gösterse keşke… Evet sonucu değiştirmez ama hiç olmazsa bu hukuk gaspına siyasetin odaklanmasını sağlamış oluruz.” dedi. 

HEMEN SERBEST BIRAKILMALI 

DP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da, “Can Atalay’ı tanımam. Fikirlerimiz uyuşmaz. Lakin milletvekili seçilmiş birisi neden hala serbest bırakılmaz. Bırakmayacaktıysanız, neden seçime girmesine izin verdiniz? Seçime girdi ve seçildi. Öyleyse hemen Can Atalay’ı hemen serbest bırakınız” diyerek tepkisini dile getirdi.  DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu da, “Hatay Milletvekili Can Atalay’ın tahliye edilmemesi nedeniyle yemin törenine katılamaması milletin iradesine saygısızlıktır. Anayasa’nın 83. maddesi gereğince, Sayın Atalay’ın tutukluluk haline derhal son verilmeli ve milletvekilliği görevini serbestçe ifa etmesi sağlanmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

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