"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EYLÜL 2020 PAZAR - YIL: 51

'Avrupa, ABD politikalarının etkisinde kalmamalı'

06 Eylül 2020, Pazar 16:59
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Avrupa ülkelerinin İran'la ilişkilerinde ABD'nin etkisi altında kalmaması gerektiğini söyledi.

İran Meclis Haber Ajansı ICANA'nın haberine göre İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile başkent Tahran'da bir araya geldi. Kalibaf, görüşmede ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. 

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin bedelinin ABD'nin bölgeden çıkarılması olacağını savunan Kalibaf, bazı bölge ülkelerinin "İsrail ile ilişkilerini ABD'nin yönlendirmesiyle normalleştirmesinin sorunları çözmeyeceğini" ifade etti.

Bağımsız bir Avrupa'nın İran ile sorunsuz ilişkiler geliştirme potansiyeline sahip olduğunu aktaran Kalibaf, "Avrupa, ABD politikalarının etkisinde kalmamalıdır. ABD'nin adımları bölgede istikrarsızlığa ve güvenliğin bozulmasına yol açıyor." ifadelerini kullandı.

İran ile İsviçre arasındaki diplomatik ilişkilerin yüzüncü yılında olduğuna değinen ve iki ülkenin geçen yıl iş birliği anlaşması imzaladığını hatırlatan Kalibaf, "İsviçre, daima dünya barışı için ve insani meseleler noktasında atım atmıştır." dedi.

İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis de İran'ın ABD yaptırımları nedeniyle zor günler geçirdiğine dikkati çekerek, iki ülke arasında kurulan mali kanalın gıda ve ilaç alanında yardımcı olacağını söyledi.

Cassis, ABD yaptırımlarına rağmen İsviçreli birkaç büyük şirketin İran'daki faaliyetlerine devam ettiğini sözlerine ekledi.

AA

Okunma Sayısı: 264
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İngiltere'de son 107 günün en yüksek vaka sayısı açıklandı

    'İsrail, Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye çalışıyor'

    Türkiye'de 1578 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu

    ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 193 bine yaklaştı

    'AB liderler zirvesinde Ankara'ya yaptırım konusu görüşülecek'

    'Avrupa, ABD politikalarının etkisinde kalmamalı'

    İspanya, salgında ikinci dalgayı yaşıyor

    İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

    CHP Genel Başkan Yardımcısı koronavirüse yakalandı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı ile görüşüyor

    'Yüz yüze eğitim için yeni vaka sayısı 500'ün altına inmeli'

    Koronavirüse yakalanan kişi sayısı 27 milyon 75 bini aştı

    Sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresi 3 ay uzatıldı

    KPSS GKGY oturumu sona erdi

    Meteoroloji'den 3 bölgeye fırtına uyarısi!

    Almanya'da tansiyon yükseldi

    Vaka sayısının 1 milyon 297 bine yükseldiği Afrika'da son durum?

    Hafter milislerinin ateşkes ihlalleri devam ediyor

    İslam Birliği demokrasiyle kurulur

    Koronavirüs hastalarının izolasyon ve işe dönüşlerine ilişkin yeni düzenleme

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bir provokasyon dalgası daha
    Abdurrahman AYDIN

    Kader değişir mi?
    Ahmet BATTAL

    Doktor doktor Spano’m!
    Davut ŞAHİN

    Ölümler ne çok arttı
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Millet Partisi’nin talihli liderleri
    Feyzullah ERGÜN

    Koronavirüse farklı bakış (2)
    Adnan NACİR

    Uçuyoruz...
    Faruk ÇAKIR

    Hatırlatma güzel, icraat gerek
    Risale-i Nur'dan

    Uyanmış beşer elbette dinsiz, başıboş olamaz
    Mehmet KARA

    TMM da!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.